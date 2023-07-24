Токаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и поздравил его с днем рождения, передает официальный Telegram-канал Акорды.
"Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелав ему благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности.
Президент Казахстана отметил огромный личный вклад Шавката Мирзиеева в укрепление уз многовековой дружбы, добрососедства и многогранного сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении Акорды.
Отмечается, что в ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Кроме того, главами государств рассмотрен график предстоящих встреч.
Напомним, в начале июля в Узбекистане состоялись досрочные выборы президента, по итогам которых Шавкат Мирзиеев одержал победу с 87,05% голосов избирателей.
Президент Казахстана по телефону поздравил Шавката Мирзиеева с победой на выборах.
Позже одержавший на выборах президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев отправил в отставку 12 глав районов и городов, чиновников и руководителей крупных государственных компаний.
А 14 июля вновь избранный на пост президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес присягу на совместном заседании палат парламента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2029830-tokaev-pozdravil-prezidenta-uzbekistana-shavkata-mirzieeva-s-dnem-rozhdeniya/