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Токаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения

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Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев
Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и поздравил его с днем рождения, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелав ему благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности.

Президент Казахстана отметил огромный личный вклад Шавката Мирзиеева в укрепление уз многовековой дружбы, добрососедства и многогранного сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении Акорды.

Отмечается, что в ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Кроме того, главами государств рассмотрен график предстоящих встреч.

Напомним, в начале июля в Узбекистане состоялись досрочные выборы президента, по итогам которых Шавкат Мирзиеев одержал победу с 87,05% голосов избирателей.

Президент Казахстана по телефону поздравил Шавката Мирзиеева с победой на выборах.

Позже одержавший на выборах президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев отправил в отставку 12 глав районов и городов, чиновников и руководителей крупных государственных компаний.

А 14 июля вновь избранный на пост президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес присягу на совместном заседании палат парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2029830-tokaev-pozdravil-prezidenta-uzbekistana-shavkata-mirzieeva-s-dnem-rozhdeniya/

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