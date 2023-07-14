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Шавкат Мирзиеев принес присягу и вступил в должность президента Узбекистана

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Шавкат Мирзиеев
Шавкат Миризеев. Фото: president.uz

Одержавший победу на выборах президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес присягу своему народу и вступил в должность президента страны, передает Gazeta.uz.

Сегодня, 14 июля, вновь избранный на пост президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес присягу на совместном заседании палат парламента.

"9 июля в нашей стране прошло важное политическое событие — досрочные выборы президента Республики Узбекистан. Данные выборы прошли в полном соответствии с Конституцией, принятой на референдуме 30 июля, национальным законодательством, демократическими международными стандартами, открыто и прозрачно", – сказал на церемонии председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.

Глава ЦИК сообщил, что Мирзиеев набрал 87,05% голосов.

"Пользуясь случаем, искренне поздравляем уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиеева с избранием президентом Республики Узбекистан", — продолжил Низамходжаев, вручив Миризееву удостоверение президента.

Последний, положив руку одновременно на Коран и Конституцию Узбекистана, произнес присягу.

"Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента Республики Узбекистан обязанности.

Высоко чту символы нашей дорогой Родины и независимости — государственный флаг, гимн и герб, а также врученные мне высший знак и штандарт президента", — сказал Мирзиеев.

Напомним, что 9 июля в Узбекистане состоялись выборы президента, на которых победу одержал действующий глава Шавкат Мирзиеев, набравший наибольшее количество голосов избирателей.

Его оппонентами в президентской гонке были:

  • кандидат от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудова;
  • кандидат от Народно-демократической партии Улугбек Иноятов;
  • кандидат от Экологической партии Абдушукур Хамзаев.

О проведении досрочных выборов главы государства Мирзиеев объявил в начале мая.

Ранее с победой на выборах Мирзиеева поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

Также напомним, что после выборов на совещании 11 июля президент Узбекистана уволил 12 глав городов и районов страны, а также нескольких чиновников и руководителей крупных государственных компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028669-shavkat-mirzieev-prines-prisyagu-i-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-uzbekistana/

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