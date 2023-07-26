Токаев высказался об актах сожжения Корана в Европе

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об актах сожжения Корана в странах Северной Европы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Президент Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Казахстан является инициатором проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий. Данный форум стал платформой действенного и плодотворного диалога между видными представителями традиционных религий и конфессий.

По мнению главы государства, участившиеся случаи религиозного вандализма и безответственного поведения граждан соответствующих государств должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущие вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий.

Свое веское слово по этому поводу должна сказать и Генеральная Ассамблея ООН, считает президент.

Напомним, что 21 января лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан с разрешения властей устроил у посольства Турции в Стокгольме антиисламскую акцию – он публично сжег священную книгу мусульман Коран. Позже такую же акцию он провел и в Копенгагене.

Из-за этого Турция отменила визит главы Минобороны Швеции, а позже президент Турции Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Кроме того, 28 января, по информации ТАСС, лидер действующего в Нидерландах правоэкстремистского движения "Патриотические европейцы против исламизации Запада" (PEGIDA) Эдвин Вагенсвельд разорвал Коран перед зданием законодательного собрания в Гааге.

В начале февраля стало известно, что Генпрокуратура Турции возбудила уголовное дело в отношении Расмуса Палудана и Эдвина Вагенсвельда.

При этом в конце июня полиция Стокгольма разрешила акцию с сожжением Корана у главной мечети города в первый день праздника Курбан-байрам. Мы подробно писали, как на это отреагировали в мире.

Однако несколько дней назад снова произошел подобный инцидент – двое членов группы "Датские патриоты" растоптали и подожгли священную книгу в лотке из фольги, положив ее на землю рядом с иракским флагом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2028898-tokaev-vyskazalsya-ob-aktah-sozhzheniya-korana-v-evrope/