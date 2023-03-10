Казахстан хочет начать переговоры с ЕC по облегчению визового режима, заявили в МИД

Шенгенская виза. Иллюстративное фото: barisonal / Getty Images

На брифинге в СЦК замглавы казахстанского МИД заявил о планах ведомства начать переговоры с Евросоюзом по облегчению визового режима для казахстанцев – речь идет о сокращении стоимости шенгена и необходимых для визы документов, передает корреспондент NUR.KZ.

Замминистра иностранных дел Роман Василенко напомнил, что Казахстан подписал взаимное освобождение от виз с Албанией и Андоррой в прошлом году, такое же соглашение есть с Сербией. С Черногорией у Казахстана действует сезонный безвизовый режим.

"Мы рассчитываем на скорейшее начало переговоров об облегчении визового режима для наших граждан, как это предусматривает Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС.

Это подразумевает сокращение стоимости шенгенских виз для казахстанских граждан, сокращение количества документов, которые необходимы для получения такой визы.

Как известно, европейская сторона в некоторых случаях запрашивает достаточно большое количество документов, и многим нашим гражданам достаточно сложно собрать все эти документы для оформления своих виз", – заявил Василенко.

Также, по его словам, речь идет о сокращении сроков рассмотрения визы для казахстанцев.

"У нас есть соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое полностью вступило в силу в марте 2020 года. В одной из статей соглашения говорится, что стороны соглашаются начать переговоры по облегчению визового режима, чтобы содействовать контактам между людьми и обменом поездками.

В настоящее время внутренние дискуссии в рамках европейских структур по этой теме продолжаются. Мы эти дискуссии, естественно, поддерживаем и поддерживаем дискуссии с европейскими коллегами, чтобы мы смогли-таки начать переговоры с Европейским союзом об облегчении визового режима", – добавил замминистра.

Он напомнил, что в 2017 году Казахстан ввел безвиз для всех государств Евросоюза – на период пандемии коронавируса он был приостановлен, но возобновился в январе 2022 года.

В МИД заявили, что надеются на взаимность в вопросе безвизового режима.

Отметим, что в казахстанском МИД сегодня также заявили о попытках выяснить, по заявлению какой страны Евросоюза Казахстан попал в "список для консультаций" при получении виз.

Ранее в СМИ его назвали "черным списком шенгена", однако в МИД эту информацию опровергли.

Кроме того, в представительстве ЕС сообщили, Европейский Союз не вносил Казахстан в "черный список", также в процедуре оформления шенгенских виз для казахстанцев с 1 марта 2023 года не произошло существенных изменений.

Добавим, что, по информации на сайте SchengenVisaInfo, шенгенская зона представляет собой группу из 27 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри шенгенской зоны граждане этих 27 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.

Страны-члены шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Хорватия, Германия, Голландия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2012476-kazahstan-hochet-nachat-peregovory-s-ec-po-oblegcheniyu-vizovogo-rezhima-zayavili-v-mid/