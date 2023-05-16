Казахстан и ЕС начинают консультации об облегчении визового режима для казахстанцев

Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе визита в Брюссель встретился с европейским Комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон, сообщается на официальном сайте МИД РК.

По итогам состоявшихся переговоров стороны достигли договоренности о начале официальных консультаций об облегчении визового режима для граждан РК.

Глава внешнеполитического ведомства РК подробно информировал собеседницу о визовой политике Казахстана, высоком человеческом капитале наших граждан и отсутствии миграционных рисков для Евросоюза со стороны нашей страны.

Также он рассказал о мерах, предпринимаемых правительством Казахстана, в борьбе с незаконной миграцией и других важных аспектах работы в этом направлении.

Йоханссон же заявила, что Евросоюз заинтересован в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном и привержен расширению контактов между гражданами сторон.

По мнению еврокомиссара, одним из важных показателей стратегического партнерства между Казахстаном и ЕС представляется поддержание регулярного культурно-гуманитарного обмена.

"Выразив искреннюю благодарность европейской стороне за конструктивный подход, глава МИД РК отметил, что облегчение визового режима для казахстанцев не только отвечает ожиданиям казахстанцев, но и придаст серьезный импульс развитию всего комплекса сотрудничества между РК и ЕС", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что с 2017 года Казахстан ввел безвизовый режим для граждан всех государств ЕС в одностороннем порядке для развития делового сотрудничества, туризма и человеческих контактов.

Подчеркивается, что облегчение визового режима предполагает сокращение списка необходимых документов, увеличение длительности и кратности действия виз.

Вопрос об облегчении визового режима для казахстанцев ставился Астаной давно, и соответствующий посыл был даже заложен в Соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС от 2015 года. Но именно сегодня этот процесс начался.

Облегчение визового режима для казахстанцев - это не отмена визового режима, не безвиз. Но, по сути дела - это первый шаг к отмене визового режима. В любом случае уже этот шаг со стороны Европейского Союза - большое событие и хороший знак в отношении намерений европейцев развивать сотрудничество с Казахстаном.

Облегчение визового режима означает такие вещи, как снижение цены за визу, сокращение количества требуемых документов (а, как известно, многие наши граждане сталкивались с серьезными проблемами при сборе многочисленных справок, выходящих даже за рамки разумности), увеличение сроков действия выдаваемых виз и увеличение их кратности. То есть визы в шенген должны по итогам таких консультаций стать дешевле, их будет легче получить и они будут дольше действовать и позволять ездить чаще, отмечают эксперты.

Ответственность здесь лежит и на наших гражданах, ездящих в Шенгенскую зону по разным нуждам. Необходимо соблюдать законы стран посещения. По информации наших органов, в Европу ежегодно ездят около 100 000 казахстанцев с деловыми, туристическими или лечебными целями.

Отметим, на официальном сайте МИД РК общается, что Мурат Нуртлеу совершил рабочий визит в Брюссель и провел переговоры с высокопоставленными представителями Европейского союза для обсуждения актуальной повестки двустороннего и многостороннего взаимодействия и перспективных направлений его дальнейшего развития.

С главой евродипломатии Борреллем они рассмотрели широкий спектр многогранных отношений Астаны и Брюсселя в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС. Особое внимание стороны уделили обсуждению практических шагов по развитию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации, гражданской авиации, добычи и использованию критически важных сырьевых материалов

Напомним, в марте текущего года замглавы казахстанского МИД заявил о планах ведомства начать переговоры с Евросоюзом по облегчению визового режима для казахстанцев - речь шла о сокращении стоимости шенгена и необходимых для визы документов.

Василенко отмечал, что Казахстан уже имеет взаимное освобождение от виз с некоторыми странами Европы.

Согласно информации Британской энциклопедии, Шенгенское соглашение - международная конвенция, подписанная несколькими европейскими государствами в 1985 году в деревне Шенген. Подписанты договорились начать сокращение внутреннего пограничного контроля с конечной целью разрешить свободное перемещение людей между странами Шенгенской зоны.

Со временем все больше стран становились участниками данного соглашения - Шенгенская зона расширялась. На текущий момент Шенгенская зона представляет пространство из 27 европейских государств - в 2023 году в нее вошла Хорватия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2020701-kazahstan-i-es-nachinayut-konsultatsii-ob-oblegchenii-vizovogo-rezhima-dlya-kazahstantsev/