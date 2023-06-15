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30 лет независимости Казахстана

Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

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Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин
Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: Mark Schiefelbein / Pool / AFP / Getty Images

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его 70-летнего юбилея, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Президент Казахстана поздравил лидера КНР с 70-летием.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Си Цзиньпина в развитие политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер, а также продвижение высокого авторитета Китая на международной арене.

Глава нашего государства пожелал успешного претворения в жизнь инициатив и масштабных реформ лидера КНР, направленных на обеспечение благополучия китайского народа.

Президент вновь подтвердил приверженность Казахстана к укреплению всестороннего стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами.

"Убежден, наши совместные усилия будут и впредь служить на благо дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами и всецело способствовать выводу казахско-китайского многогранного партнерства на качественно новый уровень", – говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, что 17 мая, в день своего 70-летия, Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай, где встретился с Си Цзиньпином.

Во время встречи президент Казахстана выразил признательность лидеру КНР за приглашение и радушный прием, а также отметил, что сегодня Китай – один из ключевых торговых партнеров нашей страны.

Добавим, что в рамках госвизита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано более 20 документов.

Кроме того, глава государства принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе, а также провел серию встреч с руководителями крупных компаний Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2024951-tokaev-pozdravil-si-tszinpina-s-70-letiem/

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