Токаев и Мишель провели брифинг для СМИ: о чем говорили лидеры

Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель. Фото: t.me/bort_01

По завершении переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского Совета Шарль Мишель провели брифинг для представителей масс-медиа, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Глава нашего государства отметил, что первый визит президента ЕС в Казахстан является проявлением высокого уважения и доверия к нашей стране. Он выразил признательность Шарлю Мишелю за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.

"В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским Союзом. Отрадно, что нынешний визит г-на Шарля Мишеля проходит в преддверии этой юбилейной даты. Мы придаем особое значение этому визиту, а также высоко оцениваем значительный вклад господина президента в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом.

Только что состоялись содержательные и плодотворные переговоры, которые будут способствовать выведению двусторонних отношений на новый уровень. Наша встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере. Достигнута договоренность о дальнейшем продолжении нашего интенсивного политического диалога. Также мы подтвердили важность укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщил президент Казахстана, Европейский Союз является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров нашей страны. За 30 лет в экономику Казахстана привлечено свыше 160 миллиардов долларов инвестиций из ЕС. За 8 месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и Евросоюзом увечился на 43 % и составил 26 миллиардов долларов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе переговоров с президентом ЕС была дана положительная оценка двусторонних связей в сферах энергетики, "зеленой" экономики, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Стороны договорились о совместных усилиях для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

"Прежде всего, мы учли большой потенциал сотрудничества между Казахстаном и ЕС в таких направлениях, как транспортировка важнейших видов сырья и "зеленая" энергетика. Кроме того, отмечена важность развития международных транспортных маршрутов в целях обеспечения глобальной цепочки поставок товаров.

Это особенно актуально в нынешних геополитических условиях. Также мы рассмотрели возможности использования Европейским Союзом Транскаспийского международного транспортного маршрута. Отдельное внимание было уделено минимизации негативных последствий для экономики Казахстана на фоне европейских санкций", – заявил глава государства.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

После Токаеву и Мишелю презентовали проект центра "зеленого" водорода в Мангистау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994557-tokaev-i-sharl-mishel-proveli-brifing-dlya-smi/