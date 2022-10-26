Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Казахстан (видео, фото)

Шарль Мишель и Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

Сообщается, что в столичном аэропорту высокого гостя встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"В рамках визита запланирована встреча президента Европейского Совета с главами государств Центральной Азии, а также еще ряд двусторонних переговоров", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Напомним, Шарль Мишель сообщал, что посетит Астану по приглашению президента Казахстана.

Также в сентябре на полях глобального саммита по продовольственной безопасности Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель обсудили перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Евросоюзом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994431-glava-evrososveta-sharl-mishel-pribyl-v-kazahstan/