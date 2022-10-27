Токаев провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем

Токаев на переговорах с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы Акорды.

Приветствуя Шарля Мишеля, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие стратегических партнерств с Европейским Союзом всегда было одним из главных внешнеполитических приоритетов Казахстана.

"Ваш визит предоставляет прекрасную возможность отметить значительные достижения по всему спектру партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом. В следующем году мы будем отмечать знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. Мы рассматриваем ваш официальный визит в Казахстан как еще одно свидетельство взаимной заинтересованности в выводе наших отношений на новый уровень", – сказал президент Казахстана.

Переговоры президента Токаева и Шарля Мишеля. Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан стал первой и единственной страной в Центральной Азии, подписавшей с Европейским Союзом Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Глава государства считает, что регулярные контакты на высоком уровне укрепляют возможности для развития всестороннего диалога между Казахстаном и ЕС.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство и с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и ЕС.

"Впервые мы встретились в Брюсселе, и с тех пор поддерживаем тесные контакты и работаем в различных сферах. Отмечаю важность совместной работы на региональном уровне. Рад встрече с Вами для того, чтобы обсудить актуальные вопросы нашего сотрудничества, в том числе касающиеся изменения климата", – сказал Шарль Мишель.

Глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с Токаевым. Фото: Akorda.kz

В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития "зеленой" экономики, транспорта и логистики. Лидеры обменялись мнениями по развитию взаимодействия в формате Центральная Азия – Европейский Союз.

Напомним, глава Евросовета прибыл в Астану вечером 26 октября. В аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. В рамках визита, как сообщается, Мишель встретится с главами государств Центральной Азии и проведет несколько двусторонних переговоров.

Ранее Токаев и Мишель встречались в сентябре на полях глобального саммита по продовольственной безопасности в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994536-tokaev-provel-peregovory-s-glavoy-evrosoveta-sharlem-mishelem/