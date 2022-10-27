Токаеву и Шарлю Мишелю презентовали проект центра "зеленого" водорода в Мангистау

Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель. Фото: akorda.kz

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и президенту Европейского совета Шарлю Мишелю был презентован проект по созданию центра производства и распределения "зеленого" водорода в Мангистауской области, сообщает официальный сайт Акорды.

Инвестор Svevind Group планирует организовать производство "зеленого" водорода в Мангистауской области мощностью 2 млн тонн ежегодно.

Проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 ГВт и произведение электролиза воды 20 ГВт в основном для экспорта или внутреннего потребления.

Реализация проекта позволит создать около 3500 рабочих мест на период строительства и около 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода в эксплуатацию объектов. Также предусмотрено сотрудничество между германскими и казахстанскими вузами для подготовки кадров в Мангистауской области.

Кроме этого, запланировано строительство инфраструктуры за счет средств инвестора и выплаты социальных обязательств на социально-экономическое развитие региона.

После презентации, как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента, в рамках официального визита главы Евросовета правительство Казахстана и компания Hyrasia One подписали соглашение об инвестициях по проекту "Создание центра по производству и распределению возобновляемой энергии и "зеленого" водорода", расположенного в Мангистауской области.

Напомним, глава Европейского Совета Шарль Мишель вчера прилетел в Астану с официальным визитом. Сегодня Шарль Мишель встретился в Акорде с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны провели переговоры и подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития "зеленой" экономики, транспорта и логистики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994548-tokaevu-i-sharlyu-mishelyu-prezentovali-proekt-tsentra-proizvodstva-zelenogo-vodoroda-v-mangistau/