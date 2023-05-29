Путин передал записку Токаеву на саммите ЕАЭС: пресс-секретарь президента рассказал о ее содержании

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай сегодня рассказал о содержании записки, которую Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву во время саммита ЕАЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист и ведущий проекта "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент телепередачи, в котором видно, что президент России передал главе Казахстана некую записку на саммите в Москве.

Пресс-секретарь президента Казахстана рассказал о содержании этой записки.

"В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам.

Российское правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы.

Президент передал с запиской поручение нашему правительству продолжить переговоры с российской стороной по этому вопросу на основе принципов Договора о создании ЕАЭС от 2015 года", - пояснил Желдибай.

Напомним, на прошлой неделе глава государства посетил Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Глава государства в ходе выступления на экономическом форуме обратил внимание на актуальные вопросы, например, сотрудничество с Китаем, а также достижение поставленных союзом целей. Токаев отметил, что не все они были достигнуты.

На заседании ВЕЭС он рассказал о том, как в Казахстане видят будущее ЕАЭС. Также президент озвучил несколько предложений, например, запустить скоростные грузовые поезда "Челябинск - Болашак - Иран", а также совместно инвестировать в инфраструктуру Ирана и Туркменистана.

Сегодня глава государства прибыл в СКО. В ходе беседы с сельхозпроизводителями он поделился итогами прошедшего саммита. Также он высказался о предложении Александра Лукашенко вступить в Союзное государство.

"Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз", - ответил по этому поводу Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2022482-press-sekretar-tokaeva-rasskazal-o-zapiske-putina/