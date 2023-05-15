Как повлияют выборы в Турции на отношения страны с Казахстаном, рассказал политолог

Жители Анкары. Иллюстративное фото: Burak Kara / Getty Images

В Турции прошли выборы президента. Известный казахстанский политолог выразил мнение, как это событие отразится на турецко-казахстанских отношениях, передает телеканал "Астана".

Через две недели в Турции состоится второй тур выборов президента. В нем столкнутся два главных кандидата на пост главы государства – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его оппонент Кемаль Кылычдароглу.

Как сообщает телеканал, явка на этих выборах оказалась рекордной с 2000 года - более 88%.

Кылычдароглу пообещал в случае своей победы обеспечить переход от суперпрезидентской республики к парламентской, говорится в телесюжете. Отмечается, что с таким обещанием когда-то выдвигался в президенты и Реджеп Тайип Эрдоган.

По сообщению телеканала, против Эрдогана сейчас играют сразу несколько факторов. Ему ставят в вину рост цен, девальвацию лиры и, как следствие, плачевное состояние экономики. Положение, как сообщается, ухудшило и разрушительное землетрясение, произошедшее в феврале этого года и унесшее жизни более чем 50 тыс. человек.

Турецкие избиратели также высказались по этому поводу.

"Мы были счастливы с Реджепом Тайипом Эрдоганом. У нас с ним все было в порядке, но Кылычдароглу победит в первом раунде", – выразил мнение один из избирателей по имени Левент Халлун.

"Нам не нравится это правительство, особенно этот президент. Когда произошло землетрясение, они оставили здесь людей умирать, никто не приходил сюда в течение четырех дней", – цитирует телеканал жителя Хатая Озгура Каяболена.

По мнению известного казахстанского политолога Досыма Сатпаева, вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах, Турция продолжит держать курс на усиление Организации тюркских государств.

Он пояснил, что существование этой организации выгодно как странам Центральной Азии, так и самой Турции.

"Неудивительно, что после этого внешнеполитического провала процесс усиления сотрудничества тюркских государств начался еще до Эрдогана в формате Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

И только в 2021 году на основе этого совета не только появилась Организация тюркских государств, но она также приобрела еще большую значимость после начала войны в Украине как важный инструмент развития альтернативных транспортно-логистических маршрутов, в первую очередь, в рамках транскаспийского международного транспортного маршрута", – считает Сатпаев.

Окончательные результаты по выборам президента в Турции мир узнает после 28 мая.

Выборы в Турции

Первый тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, 14 мая.

Отдать свой голос граждане страны могли за одного кандидата из представленных трех:

нынешнего главу страны Реджепа Тайипа Эрдогана;

кандидата от коалиции шести оппозиционных партий и председателя Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу;

кандидата от "Альянса ататюркистов" Синана Огана.

Четвертый кандидат – Мухаррем Индже – выбыл из гонки за три дня до выборов. Причиной снятия с президентской гонки он назвал неадекватное и излишнее давление на него в форме различных провокаций и дезинформации.

Сегодня Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов, который состоится 28 мая. Такое решение связано с тем, что ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов.

Глава комиссии Ахмет Йенер сообщил, что по состоянию на 15:15 по местному времени (18:15 по времени Астаны) Эрдоган получил 49,51% голосов, Кылычдароглу – 44,88%, Оган – 5,17%.

Между тем президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов в Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2020666-kak-otrazyatsya-vybory-v-turtsii-na-otnosheniya-strany-s-kazahstanom-rasskazal-politolog/