Токаев встретил в аэропорту президента Таджикистана (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента.

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В рамках визита завтра планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: t.me/aqorda_resmi

Эмомали Рахмон. Фото: t.me/aqorda_resmi

Прибытие президента Таджикистана в Казахстан. Фото: t.me/aqorda_resmi

Флаги Казахстана и Таджикистана. Фото: t.me/aqorda_resmi

Прибытие президента Таджикистана в Казахстан. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, в январе между президентами Казахстана и Таджикистана состоялся телефонный разговор. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

В октябре прошлого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон дважды посещал Астану. В первый раз он прибыл в столицу для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

Во второй раз – на встречу лидеров стран Центральной Азии с главой Европейского совета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019242-tokaev-vstretil-v-aeroportu-prezidenta-tadzhikistana/