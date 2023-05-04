Токаев рассказал о встрече с Рахмоном "в неофициальной, очень доверительной обстановке"

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщается на официальном сайте Акорды.

В Восточном зале Акорды состоялась встреча глав государств в узком составе.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: akorda.kz

Приветствуя Эмомали Рахмона, Касым-Жомарт Токаев назвал Таджикистан надежным стратегическим партнером Казахстана, а также братским и близким государством.

Встреча в Акорде. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: akorda.kz

"Испокон веков мы крепко связаны общим историческим прошлым, культурными и духовными ценностями. Символично, что в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами мы подписываем Декларацию о союзническом взаимодействии. Этот документ очень важный, он устремлен в будущее и в полной мере отвечает национальным интересам наших государств.

У нас в этом отношении каких-либо сомнений не имеется. Казахстан и Таджикистан активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. На протяжении многих лет Казахстан является вторым крупнейшим торговым партнером Таджикистана.

Только за прошлый год двусторонний товарооборот вырос на 18,5 %, составив 1,4 млрд долларов. В текущих условиях это хороший результат. В рамках Вашего визита будет подписан солидный пакет новых соглашений, нацеленных на дальнейшее расширение взаимодействия в различных секторах экономики", – сказал президент Казахстана.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы дальнейшего развития казахско-таджикского сотрудничества. Особое внимание главы государств уделили расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

Встреча делегаций двух стран. Фото: akorda.kz

"Мы вчера обменялись мнениями в неофициальной, очень доверительной обстановке в отношении перспектив сотрудничества между нашими странами. Самое главное – есть возможности увеличить объем торговли до двух миллиардов долларов. Мы с удовлетворением отмечаем, что бизнесменами были подписаны контракты на сумму 1,8 млрд долларов. Это очень хороший результат.

Правительства наших стран должны внимательно проследить за реализацией этих контрактов. Незыблемым фундаментом наших крепких и долгосрочных отношений служат тесные культурно-гуманитарные связи.

В прошлом году в Душанбе с большим успехом проведены Дни казахстанского кино. В этом году запланировано проведение Дней культуры Таджикистана в нашей стране. Нам надо тщательно подготовиться к этому событию", – подчеркнул глава нашего государства.

Эмомали Рахмон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить нашу страну и оказанное гостеприимство.

Эмомали Рахмон. Фото: akorda.kz

"Таджикистан и Казахстан – стратегические партнеры. Наши отношения имеют устойчивую динамику развития. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению. Казахстан сегодня занимает второе место среди ведущих торговых партнеров Таджикистана. Мы поддерживаем активный диалог и по другим направлениям.

Готовы обсудить с Вами и социально-экономические перспективы развития наших стран, а также международные и региональные вопросы. Хотел бы поздравить Вас и весь народ Казахстана с успешно проведенными парламентскими выборами. Желаю Вам дальнейших успехов в деле проведения реформ, направленных на развитие братского Казахстана.

Мы сохраняем и приумножаем добрую традицию регулярных контактов и доверительного политического диалога на высшем уровне. Дорожу нашими дружескими отношениями", – отметил президент Таджикистана.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в столицу вчера. В аэропорту его встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

В рамках визита сегодня планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Сегодня во время торжественной церемонии в Акорде таджикский лидер выразил благодарность за приглашение в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019350-tokaev-i-rahmon-proveli-peregovory-v-uzkom-sostave/