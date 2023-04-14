Токаев поговорил по телефону с президентом Ирана

Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси. Фото: akorda.kz

Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, сообщает Telegram-канал пресс-службы главы Казахстана.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан и наступающего праздника Ораза айт.

Президенты обсудили состояние и перспективы развития казахско-иранских отношений. Стороны отметили широкие возможности дальнейшего наращивания сотрудничества, в том числе в сферах транспорта, логистики и торговли.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Напомним, в октябре прошлого года Ибрахим Раиси посетил Астану для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Добавим также, что в этом году месяц Рамазан начался 23 марта. Ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь Предопределения. 21 апреля – праздник Курбан-Байрам.

Ранее мы публиковали точное расписание всех намазов для жителей трех крупнейших городов Казахстана – Астаны, Алматы и Шымкента.

Также напомним, что перед началом священного месяца Рамазан в Духовном управлении мусульман Казахстана рассказывали, что нужно и что нельзя делать в этот период верующим.

Добавим, что согласно информации на сайте ДУМК, Рамазан – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман.

В месяц Рамазан все мусульмане держат пост в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца. В течение этого месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2016840-tokaev-sozvonilsya-s-prezidentom-irana/