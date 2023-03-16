Стало известно расписание намазов в Рамадан для жителей казахстанских мегаполисов

Намаз. Иллюстративное фото: pexels.com

23 марта начнется священный для мусульман месяц Рамадан. Точное время для совершения намазов на этот месяц приводится на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.

Напомним, что в 2023 году месяц Рамадан начнется 23 марта и завершится 20 апреля. Ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь Предопределения (Кадр). 21 апреля – праздник Ораза Айт.

Ниже мы разместили точное расписание всех намазов для жителей трех крупнейших городов Казахстана – Астаны, Алматы и Шымкента. Расписание для остальных городов республики можно найти на официальном сайте ДУМК.

Астана

Так, мусульмане столицы должны буду совершать намазы в этот месяц согласно следующему расписанию.

Расписание намазов для Астаны. Скриншот: muftyat.kz

Алматы

В Алматы, согласно расписанию, время намазов выглядит так:

Расписание намазов для Алматы. Скриншот: muftyat.kz

Шымкент

Жители Шымкента будут совершать намазы в указанное ниже время.

Расписание намазов для Шымкента. Скриншот: muftyat.kz

Как сообщается на сайте Islam.global, намаз – это основная форма поклонения в исламском вероучении. Будучи одним из пяти столпов ислама, он играет важнейшую роль в жизни каждого мусульманина, так как ежедневно верующие обязаны совершать пятикратную молитву.

Слово "намаз" имеет персидское происхождение и в переводе с языка фарси обозначает "молитва, молитвенное место". Подобное наименование получило распространение и в тюркском мире, где обряд поклонения именуется намазом. У арабов молитва применяется понятие "салят", которое в арабском языке имеет аналогичный смысл.

Каждая из пяти обязательных молитв имеет свои некоторые особенности, такие как строго отведенное время для данного намаза и количество ракаатов (циклов), совершаемых в нем:

Утренний ритуал поклонения именуется в исламе фаджр (у тюркских народов – сабах);

Полуденный – зухр (ойля-намаз);

Послеполуденный – аср (икенде);

Вечерний – магриб (ахшам);

Ночной – иша (ясту).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013148-stalo-izvestno-raspisanie-namazov-v-ramadan-dlya-zhiteley-kazahstanskih-megapolisov/