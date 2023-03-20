Что нужно и что нельзя делать в месяц Рамадан

Верующий. Иллюстративное фото: pexels.com

Священный для мусульман месяц Рамадан начнется 23 марта. В Духовном управлении мусульман Казахстана рассказали, что нужно и что нельзя делать в этот период верующим, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель председателя, наиб мүфти Сансызбай Шоканов сообщил, кому и в каком размере нужно сделать пожертвование.

Речь идет о Фидия саадака, садака аль-фитр и закят.

"Фитр-садака – это обязательное пожертвование и его должны делать все, у кого есть материальные возможности. Его можно выплачивать в натуральном виде, принеся зерно, ячмень, муку, изюм и финики, а также хурму. Мука, зерно и изюм – по 2 кг, а ячмень и хурма – по 4 кг. Для удобства людей в этом году фитр-садака был установлен в размере 535 тенге на человека", – отметил спикер.

Тогда как Фидия саадака, по его словам, – милостыня, которую отдают те люди, которые из-за болезни не могут держать пост и нет надежды, что они смогут его восполнить в будущем.

"Сразу скажу, нельзя так думать, что сделаешь Фидия и можно не держать Оразу, это ошибочное суждение. Все люди, которые не могут держать Оразу, делятся на три группы.

Первые – те, кто здоров. Они обязаны соблюдать Оразу. Вторая группа – те, кто болен. Например, он болен ОРВИ, гриппом и если есть риск ухудшения состояния, если он будет соблюдать пост, то ему разрешается прервать Оразу. Также могут не держать пост беременные и кормящие.

Третья группа – пожилые и люди, у которых есть тяжелые заболевания, которым врачи запрещают соблюдать пост. Вот эти люди вправе преподнести Фидия. Его можно отдать, покормив того, кто держит Оразу. У кого есть возможность – вносят 3 тысячи тенге (90 тыс. тенге – ред.), а малоимущие, пенсионеры дают сумму, равную той, которая получается, когда 535 тенге умножить на 30" (16 500 тенге – ред.)", – отметил наиб мүфти Сансызбай Шоканов.

Закят, добавил спикер, – обязательная милостыня, которую выплачивают раз в год люди, имеющие определенный уровень достатка.

Он также рассказал, что в Рамадан, всем кто может и кто здоров, нужно соблюдать пост, духовно очищаться и воздержаться от еды, питья и сексуальных отношений от рассвета до заката.

Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в свою очередь рекомендовал воздержаться от дурных мыслей и брани, сплетен.

"Если говорить о приеме пищи, то, конечно, мы перед рассветом едим, чтобы потом до заката не есть и не пить. Это очень важная для соблюдения поста процедура, но если вы проспали и пропустили его, ничего страшного, это не считается нарушением поста. Можно дальше держать пост.

Вечером, в момент ауз ашар, так как вы целый день ходили голодным, мы не советуем употреблять тяжелую, жирную пищу. Таким образом мы можем навредить своему здоровью. Рекомендуется легкая, диетическая пища. Рекомендуем не наедаться сильно", – сказал Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

Он также выразил пожелание населению, чтобы в священный месяц Рамадан не употребляли и не продавали алкоголь, а также, по возможности, чтобы поминальная трапеза проходила во время ифтара.

Согласно Шариату, пост в месяц Рамадан является обязанностью каждого мусульманина, достигшего половой зрелости и находящегося в здравом уме. Однако пассажирам, больным или нездоровым людям разрешается отложить соблюдение поста, если они опасаются осложнений от своего недуга. Также временно не поститься могут беременные или кормящие ребенка женщины.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал предпринимателей, руководителей торговых центров учитывать условия жизни нашего народа и снизить цены на социально значимые товары и продукты питания до 10%.

Напомним, что в этом году месяц Рамадан начнется 23 марта. Ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь Предопределения. 21 апреля – праздник Курбан-Байрам. В этом году фитр-садака была установлена в размере 535 тенге на человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013628-chto-nuzhno-i-chto-nelzya-delat-v-mesyats-ramadan/