Токаев получил послание от Макрона и поделился впечатлениями от встречи с ним в ноябре

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя президента Франции Изабель Дюмон. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Специальный представитель президента Франции вручила Касым-Жомарту Токаеву послание французского лидера Эмманюэля Макрона.

Глава государства, поприветствовав Изабель Дюмон, выразил благодарность президенту Эмманюэлю Макрону за его послание, отметив, что Франция входит в число ключевых политических и экономических партнеров Казахстана в европейском регионе.

Касым-Жомарт Токаев и Изабель Дюмон. Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

"Я нахожусь под большим впечатлением от нашей встречи с президентом Франции 29 ноября прошлого года. В формате один на один мы более 2 часов беседовали по наиболее актуальным вопросам двусторонних взаимоотношений и сотрудничества между нашими странами, а также о ситуации, которая складывается на международной арене.

Франция входит в число ведущих политических и экономических партнеров Казахстана. Мы ценим наше сотрудничество с вашим государством, понимаем роль вашей страны на международной арене, должным образом оцениваем экономический потенциал Франции.

Ваша страна первой из членов Европейского союза подписала с Казахстаном договор о стратегическом партнерстве, это было в июне 2008 года. В этом году мы отметим пятнадцатилетие со дня заключения этого важного документа. Еще раз хочу отметить, что между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях", – заявил глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев и Изабель Дюмон. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент высоко оценил динамичное развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами. По его словам, Казахстан является ведущим торговым партнером Франции в Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту Эмманюэлю Макрону и отметил, что ожидает его ответный визит в Казахстан.

"Полагаю, что такой визит, безусловно, придаст серьезный импульс экономическому и политическому сотрудничеству. Между нами имеется очень много договоренностей, которые нуждаются в реализации. В Казахстане функционирует 170 предприятий с участием французского капитала и представлены интересы ведущих французских компаний. С нашей стороны будет оказывается всемерная поддержка деятельности французских компаний в нашей экономике", – подчеркнул президент.

Встреча со спецпредставителем. Фото: t.me/aqorda_resmi

В свою очередь Изабель Дюмон сообщила о заинтересованности Франции в развитии отношений с Казахстаном. Она сказала, что ее страна всецело поддерживает политические реформы в Казахстане. Спецпредставитель президента Франции дала высокую оценку позиции Казахстана в нынешней сложной геополитической ситуации в мире.

"Хочу вам передать приветствие моего президента. Знаю, что у него тоже остались в памяти очень хорошие воспоминания о вашей встрече в Париже в конце ноября. Это очень важный момент для нас, и нам важно слышать от вас, как вы видите то, что происходит в регионе. Ваш визит действительно придал нашему сотрудничеству новый импульс. Мы хотели бы продолжить это сотрудничество на базе нашего стратегического партнерства, это для нас очень важно", – отметила Изабель Дюмон.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Напомним, в конце ноября прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во Францию с официальным визитом. В Елисейском дворце его встретил французский лидер Эмманюэль Макрон.

После переговоров глава государства пригласил Макрона в Казахстан.

Также было опубликовано совместное заявление лидеров двух стран, один из пунктов которого гласил, что стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.

Кроме того, во время визита во Францию президент Казахстана встретился с руководителями крупных компаний в этой стране.

Согласно информации на сайте посольства Франции в Украине, Изабель Дюмон родилась 9 ноября 1975 года. Владеет английским, русским, турецким, испанским языками.

Имеет степень магистра по славистике, получила диплом Института политических исследований Высшей нормальной школы Фонтене Сен-Клу.

С 2003 по 2007 год работала в центральном аппарате МИД Франции.

В 2007-2009 годах была советником МИД Франции.

С 2009 по 2011 год – первый секретарь постоянного представительства Франции при ООН в Нью-Йорке.

В 2011-2013 годах – второй советник в Анкаре.

С 2013 по 2015 год работала в центральном аппарате МИД Франции, была заместителем директора Управления России и Восточной Европы.

С сентября 2015 года занимала должность чрезвычайного и полномочного посла Франции в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2015714-tokaev-poluchil-poslanie-ot-makrona-i-podelilsya-vpechatleniyami-ot-vstrechi-s-nim-v-noyabre/