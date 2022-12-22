Казахстан и Узбекистан подписали договор о демаркации границы
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Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев подписали договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы и договор о союзнических отношениях двух стран, передает пресс-служба президента в Telegram.
"По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахско-узбекской государственной границы", - гласит сообщение.
Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
- Рамочное соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан в области развития системы электронной торговли.
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования.
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и государственным комитетом Республики Узбекистан по лесному хозяйству в области лесного хозяйства.
- Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года.
- Меморандум о сотрудничестве между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Агентством стратегических реформ при президенте Республики Узбекистан.
- Меморандум о взаимопонимании в сфере государственной службы между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентством по развития государственной службы при президенте Республики Узбекистан.
- Дорожная карта по расширению сотрудничества между Акиматом Кызылординской области Республики Казахстан и Хокимиятом Навоийской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы.
- Дорожная карта по расширению сотрудничества между акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и хокимиятом Джизакской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы.
- Дорожная карта по расширению сотрудничества между акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы.
- Соглашение между АО НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз".
- Соглашение о сотрудничестве между Eurasian Resources Group S.a.r.l. и ООО Sanoat Energetika Guruhi Enera.
- Соглашение о совместном партнерстве в рамках реализации инвестиционных проектов строительства ряда комплексов по производству минеральных удобрений в Республике Узбекистан между ТОО "Казфосфат" и АО "Узкимесаноат" и KP Fertilizers Ltd.
- Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между ТОО PTC Holding (Республика Казахстан) и хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан.
В ходе своего визита в Ташкент президент посадил дерево в резиденции президента Шавката Мирзиеева, посетил мавзолей Толе би и возложил цветы к местному монументу "Независимости".
А сегодня президенты Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев провели переговоры в узком и широком составах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002670-dogovor-o-soyuznicheskih-otnosheniyah-mezhdu-kazahstanom-i-uzbekistanom-podpisali-tokaev-i-mirzieev/