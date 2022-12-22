Казахстан и Узбекистан подписали договор о демаркации границы

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/bort_01

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев подписали договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы и договор о союзнических отношениях двух стран, передает пресс-служба президента в Telegram.

"По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахско-узбекской государственной границы", - гласит сообщение.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/bort_01

Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

Рамочное соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия". Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан в области развития системы электронной торговли. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и государственным комитетом Республики Узбекистан по лесному хозяйству в области лесного хозяйства. Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года. Меморандум о сотрудничестве между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Агентством стратегических реформ при президенте Республики Узбекистан. Меморандум о взаимопонимании в сфере государственной службы между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентством по развития государственной службы при президенте Республики Узбекистан. Дорожная карта по расширению сотрудничества между Акиматом Кызылординской области Республики Казахстан и Хокимиятом Навоийской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы. Дорожная карта по расширению сотрудничества между акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и хокимиятом Джизакской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы. Дорожная карта по расширению сотрудничества между акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы. Соглашение между АО НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз". Соглашение о сотрудничестве между Eurasian Resources Group S.a.r.l. и ООО Sanoat Energetika Guruhi Enera. Соглашение о совместном партнерстве в рамках реализации инвестиционных проектов строительства ряда комплексов по производству минеральных удобрений в Республике Узбекистан между ТОО "Казфосфат" и АО "Узкимесаноат" и KP Fertilizers Ltd. Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между ТОО PTC Holding (Республика Казахстан) и хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан.

В ходе своего визита в Ташкент президент посадил дерево в резиденции президента Шавката Мирзиеева, посетил мавзолей Толе би и возложил цветы к местному монументу "Независимости".

А сегодня президенты Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев провели переговоры в узком и широком составах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002670-dogovor-o-soyuznicheskih-otnosheniyah-mezhdu-kazahstanom-i-uzbekistanom-podpisali-tokaev-i-mirzieev/