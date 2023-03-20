Наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ не выявили нарушений на выборах в Казахстане

Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Координатор миссии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Александр Маркевич прокомментировал прошедшие в Казахстане выборы.

По его словам, парламентские выборы проведены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными нормами, пишет ТАСС.

"Нарушений по порядку выдачи бюллетеней, размещения наглядной агитации, организации самого процесса голосования, в ходе подсчета голосов мы не выявили, что и отметили в своем заключении международной группы наблюдателей", – заявил он.

Миссия ПА ОДКБ признает итоги прошедших выборов, добавил Маркевич.

По информации РБК, наблюдатели отметили хорошую подготовку к организации выборов.

"Отмечая высокий профессиональный уровень подготовки выборов, члены группы не обнаружили каких-либо существенных недостатков в их организации, которые могли бы повлиять на ход и итоги голосования", – заявил координатор миссии.

Напомним, вчера в Казахстане прошли выборы депутатов в мажилис и в маслихаты.

По данным ЦИК, всего на выборах в Казахстане проголосовали 6,5 млн человек из 12 млн избирателей или 54,19%. Самая низкая явка оказалась в Алматы, самая высокая – в Кызылординской области.

Минувшим вечером были приведены данные Exit poll.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013614-nablyudateli-ot-parlamentskoy-assamblei-odkb-ne-vyyavili-narusheniy-na-vyborah-v-kazahstane/