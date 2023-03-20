Выборы в мажилис в Казахстане: стали известны результаты Exit poll

Бюллетени для голосования. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На площадке телемарафона на ТК "Qazaqstan" привели данные exit poll Института Евразийской интеграции. Они проводили опрос в 17 регионах и трех мегаполисах. Участвовало более 30 тыс. избирателей, передает корреспондент NUR.KZ.

Два института следили за ходом выборов депутатов мажилиса и маслихатов в Казахстане. В ходе телемарафона они озвучили итоги своей работы.

Представители Института Евразийской интеграции привели свои данные, согласно которым голоса избирателей расположились следующим образом:

за партию Amanat проголосовали 53,46% избирателей;

за партию "Ауыл" – 10,52% избирателей;

за партию Respublica – 8,90% избирателей;

за НПК – 6,25% избирателей;

за партию "Байтак" – 3,22% избирателей;

за партию "Ак жол" – 7,87%% избирателей;

за партию ОСДП – 5,31% избирателей.

Графу "Против всех" выбрали 4,47% избирателей.

Согласно данным Научно-исследовательской ассоциации "Институт Демократии", голоса избирателей расположились следующим образом:

за партию Amanat – 53,33% избирателей;

за партию "Ауыл" – 11,26% избирателей;

за партию "Respublica" – 8,33% избирателей;

за НПК – 6,93% избирателей;

за партию "Байтак" – 2,51% избирателей;

за партию "Ак жол" – 8,87% избирателей;

за партию ОСДП – 5,12% избирателей.

Напомним, на большей части страны избирательные участки завершили свою работу в 20:00. В 21:00 избирательные участки закрылись на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областей.

По данным ЦИК, всего на выборах в Казахстане проголосовали 6,5 млн человек из 12 млн избирателей или 54,19%. Самая низкая явка оказалась в Алматы, самая высокая – в Кызылординской области.

О том, как проходили выборы депутатов, можно прочесть в нашей текстовой трансляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013283-vybory-v-mazhilis-v-kazahstane-stali-izvestny-rezultaty-exit-poll/