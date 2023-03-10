"Это не черный список": МИД выясняет, из-за какой страны ЕС Казахстану изменили условия получения Шенгена

Флаг Евросоюза. Фото: Maria Laura Antonelli/AGF/Universal Images Group via Getty Images

На брифинге в СЦК замглавы МИД Роман Василенко сообщил, что ведомство пытается выяснить, какая из стран ЕС предложила внести Казахстан в "список для консультаций" при получении шенгенской визы, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в СМИ этот список назвали "черным", однако, в МИД опровергли эту информацию.

"В рамках Шенгенского соглашения по инициативе той или иной страны-участника, действительно, страна может быть внесена в список, к гражданам которой предусматривается процедура консультации между всеми государствами членами этой зоны перед выдачей визы.

Такая процедура предусматривает срок до семи дней. И действительно, Казахстан, не находившийся в этом списке долгие годы, был туда внесен по инициативе одной из стран.

Какой, мы пока не знаем. Мы хотим узнать, чтобы понять логику этого шага. Они не обязаны нам раскрывать, какая страна это сделала, по какой причине, но мы надеемся, что с нами поделятся информацией, чтобы мы могли провести переговоры, выяснили, в чем у них есть вопросы", – заявил Василенко.

Замглавы МИД добавил, что список для консультаций не является "черным списком".

"Есть список для консультаций, но это не черный, не красный, не синий. Это список для консультаций. Срок рассмотрения визы для наших граждан составляет до 15 дней. Поэтому для наших граждан никаких сложностей от этого изменения последовать не должно.

Речь идет о том, что, получив заявку от гражданина, консул, скажем, Чехии, Словакии в Казахстане так и так вносит фамилию в общую систему, где она рассматривается, но теперь эта процедура должна по умолчанию продлиться до 7 дней. После чего имеют право ставить штамп и выдавать визу", – сообщил Василенко.

Напомним, в конце февраля официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о якобы усложнении процедуры получения шенгенской визы для казахстанцев.

По его словам, с 1 марта Казахстан действительно будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы".

Но при этом Смадияров отметил, что в шенгенском соглашении нет ни черных, ни красных списков, и речь идет об обычном рабочем процессе.

В представительстве ЕС в Казахстане заявили, что шаг с введением консультаций при получении казахстанцами визы никак не повлияет "на превосходные отношения Евросоюза и Казахстана". Они также добавили, что не произошло существенных изменений – Казахстан не был внесен в черный список Европейского союза.

Шенгенская зона, согласно информации на сайте SchengenVisaInfo, группа из 27 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах.

Внутри шенгенской зоны граждане этих 27 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.

Страны-члены шенгенской зоны:

Австрия

Бельгия

Венгрия

Хорватия

Германия

Голландия

Греция

Дания

Исландия

Испания

Италия

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Норвегия

Польша

Португалия

Словакия

Словения

Финляндия

Франция

Хорватия

Чешская Республика

Швейцария

Швеция

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2012467-eto-ne-chernyy-spisok-mid-vyyasnyaet-iz-za-kakoy-strany-es-kazahstanu-izmenili-usloviya-polucheniya-shengena/