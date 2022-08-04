Казахстан и Андорра подписали соглашение об освобождении от визовых требований

Мухтар Тлеуберди и Мария Убах. Фото: официальный сайт МИД Казахстана

Сегодня, 4 августа, в Нур-Султане состоялась встреча главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди с коллегой из Андорры Марией Убах в рамках ее первого официального визита в нашу страну. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Стороны отметили, что двустороннее сотрудничество Казахстана и Андорры носит стабильный, поступательный характер и нацелено на развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества.

Мухтар Тлеуберди и Мария Убах. Фото: официальный сайт МИД Казахстана

Наиболее продвинутым и перспективным направлением является туристический сектор. Казахстан и Андорра оказывают друг другу взаимную поддержку в международных структурах, развивают межпарламентские связи на площадках Парламентской Ассамблеи Совета Европы и ПА ОБСЕ.

Мухтар Тлеуберди и Мария Убах. Фото: официальный сайт МИД Казахстана

По итогам переговоров министры подписали Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, которое стало первым межправительственным соглашением между нашими странами.

Мухтар Тлеуберди и Мария Убах. Фото: официальный сайт МИД Казахстана

В ходе визита Мария Убах встретится с премьер-министром Алиханом Смаиловым и замглавы Администрации президента Ержаном Казыхан, а также проведет переговоры с руководством сената, мажилиса парламента и посетит Международный финансовый центр "Астана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1981734-kazahstan-i-andorra-podpisali-soglashenie-ob-osvobozhdenii-ot-vizovyh-trebovaniy/