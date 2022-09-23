Доминикана. Фото: pixabay.com

Казахстанцам больше не нужна виза для поездок в Доминикану и Албанию. С обеими странами были подписаны соответствующие соглашения, передает корреспондент NUR.KZ.

Договоренности удалось достичь во время переговоров министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с представителями этих стран. Так, министр провел переговоры с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт, главами внешнеполитических ведомств Нидерландов Вопке Хукстра, Парагвая Хулио Рамиресом, Доминиканской Республики Роберто Альваресом, Албании Олта Джачка и ОАЭ Абдаллой аль Нахайяном.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с указанными странами и организацией.

Результатом переговоров с Доминиканской Республикой были подписаны межправительственные соглашения об освобождении от визовых требований для владельцев национальных, дипломатических и служебных паспортов.

Кроме того, подписано соглашение с Албанией о взаимном освобождении от визовых требований.

В МИД также сообщили, что с Парагваем подписано межправительственное соглашение об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989250-kazahstantsam-bolshe-ne-nuzhna-viza-dlya-poezdok-v-dominikanu-i-albaniyu/