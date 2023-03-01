Слухи о включении Казахстана в "черный список Евросоюза": в Представительстве ЕС сделали заявление

Шенгенская виза. Иллюстративное фото: barisonal / Getty Images

Европейский Союз не вносил Казахстан в "черный список", также в процедуре оформления шенгенских виз для казахстанцев с 1 марта 2023 года не произошло существенных изменений, об этом сообщается на официальном сайте Представительства Европейского Союза в РК.

В представительстве ЕС сообщили, что с 1 марта в порядке оформления шенгенских виз для казахстанцев не произошло существенных изменений – Казахстан не был внесен в черный список Европейского союза.

"По общему правилу решение о выдаче шенгенской визы принимается соответствующим консульством государства-члена ЕС в течение 15 дней. Это правило будет по-прежнему применяться к Казахстану. (…)

Недавнее введение процедуры предварительных консультаций для Казахстана, которая может занять до 7 дней, подпадает под общее правило 15 дней, поэтому заявители не столкнутся со значительными задержками.

Процедура предварительной консультации является стандартной процедурой, регулируемой визовым кодексом, и применяется в ряде стран. В Шенгенской информационной системе (ШИС) нет "черных списков", которые используются государствами-членами Шенгенской зоны для консультаций друг с другом", – говорится в сообщении.

Также в релизе представительства указано, что период в 15 дней при оформлении шенгена может быть в индивидуальных случаях продлен до 45 дней, если потребуется более "детальное рассмотрение заявления и\или дополнительных документов".

Сообщается, что это правило применяется ко всем заявителям независимо от гражданства и используется в исключительных случаях.

"Введение процедуры предварительных консультаций для Казахстана в рамках Шенгенской визовой системы никак не повлияют на превосходные отношения ЕС и Казахстана, которые продолжают динамично развиваться", – говорится в сообщении.

Информацию о получении визы представительство ЕС советует казахстанцам изучить здесь.

Добавим, что, как сообщается на сайте SchengenVisaInfo, шенгенская зона представляет собой группу из 27 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри шенгенской зоны граждане этих 27 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.

Страны-члены шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Хорватия, Германия, Голландия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о якобы усложнении процедуры получения шенгенской визы для казахстанцев. По его словам, с 1 марта Казахстан действительно будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы". Но при этом Смадияров отметил, что в шенгенском соглашении нет ни черных, ни красных списков, и речь идет об обычном рабочем процессе. Подобные консультации могут занимать до 7 дней, при этом стандартный срок общего рассмотрения визовых анкет остается таким же, как и раньше - до 15 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011383-sluhi-o-vklyuchenii-kazahstana-v-chernyy-spisok-shengen-zony-prokommentirovali-v-predstavitelstve-es/