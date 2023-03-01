"Нескоро забуду": Блинкен разместил твит на казахском языке и поделился снимками из Казахстана

Энтони Блинкен в КазНУИ. Фото: twitter.com/SecBlinken

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поделился в своем -аккаунте видео и фотографиями со своей поездки в Казахстан – накануне он побывал в Астане с официальным визитом.

В своем аккаунте Блинкен опубликовал фотографии с работниками посольства США в Казахстане и поблагодарил их за проделанную работу

"Благодарен межведомственной команде, поддерживающей двусторонние отношения и программу реформ в Казахстане. Команда посольства США вдохновляет и помогает укреплять связи между нашими двумя странами и людьми каждый день", – подписал снимки глава Госдепартамента.

Блинкен успел также посетить Казахский национальный университет искусств. Он поделился снимками из университета.

"С удовольствием присоединился к Ердане Ержанулы на его утреннем шоу в Национальном университете искусств, чтобы узнать о казахском языке, музыке и культуре, уникальных для казахстанской идентичности. Спасибо за прекрасное выступление на домбре – напоминание о теплых и дружелюбных людях, которых я встретил в стране", – подписал снимки Блинкен.

Он также опубликовал видеоролик, снятый в КазНУИ, и поблагодарил казахстанского журналиста Ердану Ержанулы за экскурсию на английском языке.

"Спасибо, что были моим гидом в этом замечательном музыкальном туре по Казахскому национальному университету искусств. Это был момент, который я нескоро забуду", – признался Блинкен.

Помимо культурной программы, госсекретарь США поделился также в соцсетях некоторыми рабочими моментами. Так, он опубликовал снимки со встречи с главой казахстанского МИД Мухтаром Тлеуберди и поблагодарил президента РК Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.

"Спасибо за теплый прием в Астане. Растущая приверженность нашему экономическому партнерству и его программа реформ необходимы для углубления двусторонних отношений между нашими странами", – написал Блинкен, отметив аккаунт Токаева в Twitter.

В завершение глава Госдепартамента США показал фото из аэропорта Астаны. Этот твит он начал с приветствия на казахском языке.

"Қайырлы күн, Қазақ елі! Мне понравился мой визит и продуктивные встречи, которые я провел здесь. Спасибо, президент Токаев и МИД РК, за теплый прием в Казахстане и за проведение встречи в формате С5+1", – заключил Блинкен.

Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прилетел в Астану с официальным визитом вчера, 28 февраля. Здесь он сначала встретился с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, а после – с главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Позже Тлеуберди и Блинкен провели пресс-конференцию для СМИ, на которой глава казахстанского МИД заявил, что Казахстан не видит угроз со стороны России. Госсекретарь Бликен же высказался о влиянии антироссийских санкций на Казахстан.

Кроме того, Блинкен поблагодарил Казахстан за то, что страна приняла более 200 тысяч российских граждан, которые бежали из своей страны.

Отметим, что Энтони Блинкен – 71-й государственный секретарь США. Об этом также сообщается на сайте Госдепартамента.

Он был назначен президентом Джо Байденом 23 ноября 2020 года, подтвержден сенатом США 26 января 2021 года и приведен к присяге вице-президентом Камалой Харрис на следующий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011249-neskoro-zabudu-blinken-razmestil-tvit-na-kazahskom-yazyke-i-podelilsya-snimkami-iz-kazahstana/