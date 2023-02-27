Строительство АЭС в Казахстане: к вопросу подключили экспертов МАГАТЭ

Миссия экспертов МАГАТЭ. Фото: gov.kz

С сегодняшнего дня в Казахстане стартовала миссия экспертов МАГАТЭ. В рамках миссии планируется охватить ряд вопросов по развитию ядерно-энергетической инфраструктуры страны, включая строительство первой АЭС, сообщается на официальном сайте Минэнерго.

Миссия экспертов для оказания содействия в совершенствовании Всеобъемлющего отчета по развитию ядерно-энергетической инфраструктуры Казахстана с участием представителей МАГАТЭ и внешних международных экспертов стартовала 27 февраля.

Сообщается, что в рамках миссии планируется охватить широкий спектр вопросов по развитию ядерно-энергетической инфраструктуры Казахстана, в том числе по строительству первой АЭС.

Миссия МАГАТЭ продлится до 3 марта 2023 года.

Отмечается, что цель данной миссии – оказать поддержку Казахстану в разработке всеобъемлющего отчета путем обмена опытом с международными экспертами.

К участию в миссии экспертов были приглашены представители:

Министерства труда и социальной защиты населения РК;

Министерства экологии и природных ресурсов РК;

Национального ядерного центра РК;

Института ядерной физики;

ТОО "Казахстанские атомные электрические станции";

Национальной атомной компании "Казатомпром";

Национального оператора по управлению электрическими сетями АО "KEGOC";

Научно-технического центра безопасности ядерных технологий.

Отмечается, что в соответствии с руководящими принципами подхода МАГАТЭ "Вехи развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики" всеобъемлющий отчет соответствует достижению этапа I – готовность взять на себя осознанное обязательство в отношении ядерно-энергетической программы, и содержит обоснование и стратегию осуществления ядерно-энергетической программы.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является ведущей мировой межправительственной организацией по научно-техническому сотрудничеству в ядерной сфере. На официальном сайте агентства говорится, что его деятельность направлена на безопасное применение ядерной науки и технологий в мирных целях.

Строительство АЭС в Казахстане

В июне прошлого года министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что атомную электростанцию в Казахстане собираются расположить в Балхаше, в районе поселка Улкен Алматинской области.

В октябре 2022 года председатель правления ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев рассказал, что в 2023 году будет принято окончательное решение по формату, стройке, месту, мощности единичного блока и условиям финансирования.

Кроме того, стало известно, что для строительства казахстанской АЭС будут использовать технологии сразу нескольких стран. А в конце прошлого года министр энергетики Болат Акчулаков рассказал, что мнения некоторых горожан по поводу строительства АЭС изменились.

В середине февраля вице-министр энергетики Асхат Хасенов сообщил, что при выборе места для строительства АЭС учтут сейсмоактивность выбранного для нее региона. Кроме того, стало известно, что публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции в Алматинской области состоятся в конце февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011058-stroitelstvo-aes-v-kazahstane-k-voprosu-podklyuchili-ekspertov-magate/