Будет ли учитываться сейсмоактивность Алматинской области при строительстве АЭС

АЭС. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр энергетики Асхат Хасенов на брифинге в СЦК сообщил, что при выборе места для строительства АЭС учтут сейсмоактивность выбранного для нее региона – ранее сообщалось, что станция появится в Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Обязательно будет учитываться (сейсмоактивность – прим. ред.). Проводимая работа по общественному обсуждению будет конкретно по региону.

Точное место выберем после подготовки проектного основания. В рамках технического и экономического обоснования, для проведения строительных работ – на каждом этапе будет учитываться сейсмоактивность", – заявил вице-министр.

Напомним, что вчера в Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 4.2.

Строительство АЭС в Казахстане

Тему возведения АЭС в Казахстане общественность стала активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Токаева в Москву в 2019 году.

Позже, в том же году, стало известно, что казахстанскую АЭС хотят построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев. Однако Токаев заявил, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что это место "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали о том, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в Казахстана в Минэнерго назвали "Росатом".

Однако на январь 2023 года, по информации премьер-министра Алихана Смаилова, решения по "Росатому" еще нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009542-budet-li-uchityvatsya-seysmoaktivnost-almatinskoy-oblasti-pri-stroitelstve-aes/