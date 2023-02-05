Токаев созвонился с главой ОАЭ

Касым-Жомарт Токаев и Мухаммед бен Заид Аль Нахаян. Фото: facebook.com/ruslan.zheldibay

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает официальный сайт Акорды.

Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего официального визита президента Казахстана в Арабские Эмираты.

Главы государств подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога, активизации торговых связей и реализации совместных проектов в различных секторах экономики.

Напомним, 15 января Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в ОАЭ.

На следующий день он выступил на церемонии открытия саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", где указал на экологические проблемы в мире и высказался о перспективах развития возобновляемой и альтернативной энергетики в Казахстане.

Затем перед дворцом президента Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Ватан" состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он оставил запись в Книге почетных гостей ОАЭ. Позже президенты Казахстана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе и опубликовали совместное заявление.

Также глава нашего государства провел встречу со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном. Отмечается, что во время встречи старший представитель правящей семьи эмирата Абу-Даби поделился своими планами по инвестированию в казахстанские проекты. Кроме того, президент обсудил строительство ветровой электростанции в Казахстане с главой арабской компании.

Позже Касым-Жомарт Токаев принял участие в инвестиционном круглом столе Казахстан – ОАЭ и встретился с заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2008065-tokaev-sozvonilsya-s-glavoy-oae/