Токаев встретился с заместителем премьер-министра ОАЭ

Касым-Жомарт Токаев встретился с Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном. Фото. Фото: Акорда

Президент встретился с заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым Жомарт Токаев провел встречу с заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

В ходе встречи были обсуждены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшних переговоров Главы государства с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Собеседники отметили важность дальнейшего укрепления торгово-экономических и инвестиционных взаимоотношений между Казахстаном и Эмиратами. Подчеркнута необходимость активизации работы по реализации совместных инициатив и проектов в различных секторах экономики.

Напомним, сегодня президенты Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян провели переговоры в расширенном составе.

Также президент Казахстана провел встречу со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном.

Помимо этого глава государства встретился с главным исполнительным директором компании Masdar Мухаммедом Аль-Рамахи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2005725-tokaev-vstretilsya-s-zamestitelem-premer-ministra-oae/