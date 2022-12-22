"Придаю особое значение визиту": Токаев и Мирзиеев провели переговоры в узком составе

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев провели переговоры в узком составе, сообщается на официальном сайте Акорды.

Состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в международном конгресс-центре.

Лидеры двух стран приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула, прозвучали государственные гимны Казахстана и Узбекистана. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев представили друг другу членов официальных делегаций.

Затем президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиеева за оказанное гостеприимство и отметил важность сегодняшнего государственного визита в Узбекистан.

"Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества с Узбекистаном. Испокон веков казахи и узбеки являются братскими народами, которые объединяет нерушимая дружба и взаимоуважение. Нас связывает общность культур, традиций, языков и религии. У наших стран с общей историей и судьбой единые цели и перспективы развития. Поэтому я придаю особое значение сегодняшнему визиту. Уверен, что мы выведем наши отношения на качественно новый уровень. Чем крепче и успешнее будет сотрудничество между нашими странами, тем стабильнее будет ситуация в Центральной Азии", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Глава государства сообщил, что ознакомился с недавним посланием президента Шавката Мирзиеева. По его мнению, этот ключевой документ открывает новые перспективы развития и прогресса Узбекистана.

В свою очередь президент Шавкат Мирзиеев поздравил главу нашего государства с победой на президентских выборах и выразил признательность за то, что он принял приглашение посетить с государственным визитом Узбекистан. По его словам, нынешний визит Касым-Жомарта Токаева придаст новый импульс развитию взаимоотношений двух стран, а подписанные документы станут прочной основой для реализации конкретных задач.

В ходе встречи главы государств обсудили ключевые вопросы казахско-узбекского стратегического партнерства, уделив особое внимание расширению взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Казахстан и Узбекистан являются самыми крупными торговыми партнерами в Центральной Азии. По итогам текущего года объем взаимной торговли вырос на 35% и приблизился к отметке 5 миллиардов долларов, что стало возможным благодаря реализации ряда совместных проектов в сферах промышленности, машиностроения, логистики, транспорта, энергетики.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Напомним, накануне Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Находясь в Ташкенте, президент возложил цветы к монументу "Независимости" и посадил дерево в резиденции Мирзиеева.

Помимо того, в рамках визита у Токаева запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, а также подписание ряда документов.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев вместе с президентом Шавкатом Мирзиеевым посетили мавзолей Толе би, расположенный в Ташкенте.

Казахстанский журналист отметил, что Токаев для зарубежного визита вновь выбрал обувь отечественного производства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002640-tokaev-i-mirzieev-proveli-peregovory-v-uzkom-sostave/