Как прошла церемония встречи Токаева в международном конгресс-центре (фото)
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Официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась в международном конгресс-центре, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.
Лидеры двух стран приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула, прозвучали государственные гимны Казахстана и Узбекистана.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев представили друг другу членов официальных делегаций.
Напомним, накануне Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Находясь в Ташкенте, президент возложил цветы к монументу "Независимости" и посадил дерево в резиденции Мирзиеева.
Помимо того, в рамках визита у Токаева запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, а также подписание ряда документов.
Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев вместе с президентом Шавкатом Мирзиеевым посетили мавзолей Толе би, расположенный в Ташкенте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002609-kak-proshla-ofitsialnaya-tseremoniya-vstrechi-tokaeva-v-mezhdunarodnom-kongress-tsentre-foto/