Как прошла церемония встречи Токаева в международном конгресс-центре (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/bort_01

Официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась в международном конгресс-центре, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Лидеры двух стран приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула, прозвучали государственные гимны Казахстана и Узбекистана.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев представили друг другу членов официальных делегаций.

Напомним, накануне Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Находясь в Ташкенте, президент возложил цветы к монументу "Независимости" и посадил дерево в резиденции Мирзиеева.

Помимо того, в рамках визита у Токаева запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, а также подписание ряда документов.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев вместе с президентом Шавкатом Мирзиеевым посетили мавзолей Толе би, расположенный в Ташкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002609-kak-proshla-ofitsialnaya-tseremoniya-vstrechi-tokaeva-v-mezhdunarodnom-kongress-tsentre-foto/