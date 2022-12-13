Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" не сможет работать в Казахстане

Ресторан "Вкусно - точка" в Москве. Фото: Tian Bing / China News Service / Getty Images

Российская сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" не сможет выйти на казахстанский рынок, так как этого не позволяют условия договора с McDonald's, передает Life.ru.

"Что касается Казахстана, и где находится McDonald's, мы при подписании документов с головной корпорацией не имеем права там находиться с новым брендом", — сообщил в ходе пресс-конференции владелец предприятий Александр Говор.

Несмотря на это, сеть может появиться в других странах. Например, в непризнанной Абхазии.

"Вкусно - и точка"

В начале марта этого года McDonald's сообщил о временном закрытии всех своих ресторанов в России.

Позже компания решила полностью уйти с российского рынка, продав бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор - теперь, по информации РИА Новости, он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".

В ноябре стало известно, что McDonald's уйдет также и с белорусского рынка. Об этом даже высказывался президент Беларуси Александр Лукашенко.

С 22 ноября рестораны быстрого питания McDonald's в Беларуси начали работать под брендом "Вкусно - и точка".

McDonald's в Казахстане

Сеть быстрого питания не сообщала о своем уходе с казахстанского рынка.

Тем не менее 17 ноября McDonald's временно приостановила работу своих ресторанов в Казахстане из-за ограничений в местных поставках.

Глава Министерства торговли и интеграции Серик Жумангарин пообещал журналистам выяснить детали приостановки работы ресторанов. Вскоре он сообщил, что в McDonald's в Казахстане идет процесс перестройки из-за того, что некоторая продукция импортировалась.

"Большая часть продукции – порядка 1000 наименований, там используется различная продукция, – она импортировалась. Кое-что выпускалось у нас. Допустим, булочки выпускал "Байсерке-Агро". Поэтому там пока сейчас идет процесс перестройки", — сказал Жумангарин.

На днях состоялось совещание Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по проблемным вопросам McDonald’s с участием представителей госорганов, бизнеса и национальных компании.

Совещание было проведено в рамках поручения вице-премьера Серика Жумангарина, передает сайт Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".

Местные производители выразили свою готовность поставлять свои продукты для McDonald's Казахстан. Представитель MCDonald's выразил признательность за содействие со стороны госорганов и отечественных производителей.

"Мы планируем продолжить деятельность на рынке нашей страны и работаем над восстановлением работы ресторанов. Наша компания является крупным работодателем и мы хотим дальше развивать бренд, который относительно недавно вышел на казахстанский рынок.

Текущие геополитические ситуации сказываются на нас, так как мы международный бренд. Поэтому, наша цель продолжить деятельность в соответствии со всеми требованиями и процедурами и дальше развиваться", — сказал гендиректор ТОО Food Solutions KZ (McDonald’s Казахстан) Асет Машанов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2001284-set-restoranov-vkusno-i-tochka-ne-smozhet-rabotat-v-kazahstane/