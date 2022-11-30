Казахстан и Франция совместно построят ветроэлектростанцию в Жамбылской области

Ветроэлектростанция. Иллюстративное фото: pexels.com

"Самрук-Қазына", "КазМунайГаз" и французская Total Eren построят ветропарк на юго-востоке Казахстана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

В присутствии главы государства было подписано Межправительственное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством Eвропы и иностранных дел Франции по вопросам строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.

Ветряная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2026-2027 годах. Это увеличит совокупную генерацию объектов ВИЭ в нашей стране почти на 50%. Предварительная стоимость проекта – 1,9 млрд долларов.

Уникальность проекта заключается в том, что впервые в Казахстане ветроэлектростанция будет дополнена системой накопления электроэнергии. Это позволит сгладить естественные природные колебания возобновляемой генерации, аккумулировать излишки электроэнергии и обеспечить стабильность работы энергосети.

Подписание Межправительственного соглашения. Фото: t.me/bort_01

Ранее было опубликовано Совместное заявление Касым-Жомарта Токаева и Эмманюэля Макрона по итогам визита президента Казахстана во Францию.

Напомним, вчера президент Казахстана в рамках официального визита во Францию провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встретился с председателем сената страны.

Пресс-служба казахстанского лидера показала, как прошла торжественная церемония встречи Токаева в Париже.

Позже казахстанский лидер встретился с руководителями крупных компаний во Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999617-kazahstan-i-frantsiya-sovmestno-postroyat-vetroelektrostantsiyu-v-zhambylskoy-oblasti/