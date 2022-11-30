Как отреагировал МИД на скандальное высказывание политолога на шоу Соловьева

Иллюстративное фото: akorda.kz

Замминистра иностранных дел Роман Василенко в кулуарах мажилиса ответил на вопрос о действиях МИДа по поводу заявлений о том, что "Казахстан – это следующая проблема для России", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Романа Василенко, какие действия предпринял МИД РК в отношении заявлений российского политолога в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" о том, что Казахстан следующая проблема для России после Украины.

Как подчеркнули представители СМИ, ранее Василенко говорил, что будет определенная реакция от МИДа в отношении заявлений, которые были сделаны в эфире.

В связи с этим они поинтересовались, что именно было сделано: была ли дипломатическая нота, приглашался ли посол России во внешнеполитическое ведомство Казахстана.

В ответ Роман Василенко напомнил, что в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Хабар 24" прокомментировал ситуацию.

"Сам господин Соловьев прокомментировал эту ситуацию. Более того, насколько я знаю, и посол Российской Федерации в Казахстане также прокомментировал эту ситуацию в интервью одному из казахстанских СМИ. Поэтому на данный момент действий со стороны МИД не предпринимается, посол РФ в министерство иностранных дел не приглашался", – резюмировал замминистра иностранных дел РК.

Напомним, ранее российский политолог в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что "Казахстан – это следующая проблема для России", потому что здесь "могут начаться те же самые нацистские процессы, что сейчас в Украине".

Тогда скандальное видео прокомментировали в Министерстве иностранных дел Казахстана, а также в мажилисе.

Кроме того, об инциденте на "Вечере с Владимиром Соловьевым" высказался председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности РК Мухтар Кул-Мухаммед.

"Соловьев давно стал персоной нон грата во многих странах мира и сейчас возглавляет всевозможные санкционные списки. Поэтому, озлобившись, бросается на всех подряд и брызжет ядовитыми слюнями", — заявил он.

Добавим, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что "эти политологи никоим образом не отображают официальную линию Кремля".

"Так и нужно к ним относиться. Не нужно их слушать и смотреть", – отметил он.

Позже ситуацию прокомментировал и сам Владимир Соловьев.

"У каждого есть своя позиция, своя точка зрения на происходящие события. И зачастую эти точки зрения сталкиваются друг с другом – это и называется плюрализм мнений и свобода слова. Сейчас времена непростые, порой у всех эмоции зашкаливают", – подчеркнул он в эфире своей программы.

При этом Соловьев добавил, что Россия с уважением относится ко всем своим соседям и стратегическим партнерам.

Отметим, что, по данным с сайта Gazeta.ru, Владимир Соловьев – российский журналист и телеведущий. С 2012 года остается бессменным ведущим ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

В 2020 году телеведущий запустил авторский YouTube-канал "Соловьев Live", который вскоре после начала военных действий в Украине был заблокирован за нарушение правил площадки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999565-kak-otreagiroval-mid-na-skandalnoe-vyskazyvanie-politologa-na-shou-soloveva/