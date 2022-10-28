Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Республики Армения, сообщает официальный сайт Акорды.

В саммите также приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В ходе сессии были обсуждены результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года.

Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана отметил, что конфликт следует урегулировать исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами.

Напомним, в середине сентября на фоне ухудшения обстановки на армяно-азербайджанской границе Армения обратилась к ОДКБ за военной помощью для "восстановления территориальной целостности страны и вывода военных сил Азербайджана с территории Армении".

Позже ОДКБ направила на границу Армении и Азербайджана свою миссию, возглавил ее генсек организации Станислав Зась. При этом отмечалось, что направлять миротворцев в Армению ОДКБ пока не планирует.

Миссия ОДКБ должна была выработать свои предложения по решению конфликта между странами.

Напомним также, что сегодня Пашинян заявил о готовности Армении установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным Россией. Главы трех государств должны встретиться в Сочи 31 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994809-tokaev-prinyal-uchastie-vo-vneocherednoy-sessii-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb/