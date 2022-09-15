Названа дата отправления миссии ОДКБ в Армению
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Группа миссии ОДКБ во главе с начальником Объединенного штаба генерал-полковником Анатолием Сидоровым собирается вылететь в Армению в четверг, 15 сентября. Об этом говорится на официальном сайте организации.
"В ОДКБ приступили к реализации договоренностей, достигнутых 13 сентября 2022 года на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, о направлении миссии ОДКБ в Республику Армения для оценки сложившейся обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов организации", – говорится в заявлении.
Отмечается, что передовая группа миссии во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым направится в Армению 15 сентября. А генсек ОДКБ Станислав Зась намерен поехать в Армению на следующей неделе.
Миссия будет состоять из представителей государств-членов ОДКБ, которые являются сотрудниками Секретариата организации и военнослужащими Объединенного штаба ОДКБ.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что они обратились в ОДКБ за помощью, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности страны и вывода военных сил Азербайджана с территории Армении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987841-nazvana-data-otpravleniya-missii-odkb-v-armeniyu/