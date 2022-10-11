"Вопрос в ближайшие дни будет решен": МИД об эвакуации посольства Казахстана в Украине

Посольство Казахстана в Украине. Фото: t.me/KZembassyinUKR

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в кулуарах кабмина рассказал, сколько казахстанцев к этому часу находятся в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что сейчас дипломаты проверяют информацию о том, сколько граждан Казахстана находятся в Украине.

"Из-за последних событий эта цифра разнится. Как вы видели, вчера было опубликовано сообщение нашего посольства в Украине, чтобы как-то помочь им в этой ситуации. При первой эвакуации многие уехали, возможно, некоторые вернулись, поэтому точную цифру я сейчас назвать не могу", – добавил он.

По его словам, границы открыты, и некоторые граждане ездят в Украину.

"Жизнь продолжается. Я же говорю, после первой волны эвакуации многие вернулись домой. Посольство сейчас также работает.

Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная", – подчеркнул Смадияров.

Однако, по его словам, к этому часу неизвестно, в какой город могут эвакуировать дипломатов.

Напомним, вчера посольство РК в Украине обратилось к казахстанцам с просьбой по возможности покинуть территорию страны.

Также посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев рассказал о ситуации в Киеве, где в понедельник прогремели взрывы, и о том, есть ли среди пострадавших казахстанцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992077-vopros-v-blizhayshie-dni-budet-reshen-mid-ob-evakuatsii-posolstva-kazahstana-v-ukraine/