Слухи об отправке военной техники из Казахстана в Россию прокомментировали в Минобороны

Военная техника. Иллюстративное фото: официальный сайт Министерства обороны Казахстана

В соцсетях появились видеоролики, на которых видны колонны военной техники. В описании к постам говорится, что якобы техника направляется в Россию по соглашению президентов. Однако в Минобороны Казахстана опровергли эту информацию.

На соответствующие посты обратили внимание фактчекеры портала Stopfake.kz. Они обратились за комментарием в Министерство обороны Казахстана.

"Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В министерстве напомнили, что сейчас в Казахстане происходит переброска техники для совместных учений ОДКБ.

Ранее уже сообщалось, что с 26 сентября по 8 октября в Жамбылской и Алматинской областях пройдут учения коллективных сил ОДКБ.

"На эти учения в нашу страну прибывают воинские контингенты государств-членов ОДКБ. Их передвижение осуществляется различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике.

В этой связи просим граждан не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации", - обратились к казахстанцам в Минобороны.

Отметим, что в этом году в учениях ОДКБ не примет участия Армения. Ранее это подтвердили в Минобороны Армении.

Скриншот: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990139-sluhi-ob-otpravke-voennoy-tehniki-iz-kazahstana-v-rossiyu-prokommentirovali-v-minoborony/