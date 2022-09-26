Токаев выразил соболезнования Путину в связи со стрельбой в школе Ижевска

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате нападения на школу в городе Ижевске.

"С большим сожалением воспринял печальную весть о гибели граждан, в том числе детей, в результате бесчеловечного акта нападения в школе №88 города Ижевска Российской Федерации.

Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю Вам искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Напомним, что сегодня неизвестный мужчина проник в школу №88 города Ижевска, убил охранника и открыл в учебном заведении стрельбу. Изначально сообщалось о 9 погибших, 5 из которых – дети. Позже в МВД Удмуртии заявили, что нападавший мертв.

Тем не менее, по последним данным, число погибших выросло до 15 человек.

Некоторые СМИ сообщали, что нападавший стрелял из двух пистолетов. На обоих пистолетах школьного стрелка в Ижевске были закреплены плетенные самодельные брелоки.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989699-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-so-strelboy-v-shkole-izhevska/