В СК России назвали число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска

Кадр из видео с места происшествия: t.me/shot_shot

В Ижевске в России в результате стрельбы в школе погибли 13 человек: шесть взрослых и семь детей. Еще 21 человек получил ранения, среди них 14 детей, передает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется", – говорится в публикации.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

Как пишет Telegram-канал BAZA, нападавший стрелял из двух пистолетов. Кроме того, на обоих пистолетах школьного стрелка в Ижевске были закреплены плетенные самодельные брелки. В один брелок вплетены имена "Эрик" и "Дилан". На втором надпись тоже латиницей – "Колумбайн". Отмечается, что Эрик Харрис и Дилан Клиболд – устроили массовое убийство в школе "Колумбайн" в штате Колорадо США.

Напомним, сегодня, 26 сентября, неизвестный мужчина проник в школу, убил охранника, затем начал стрелять в детей. По данным МВД по Удмуртии, нападавший мертв.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989652-v-sk-rossii-nazvali-chislo-pogibshih-v-rezultate-strelby-v-shkole-izhevska/