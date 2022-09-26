Стрельба в школе Ижевска: число погибших увеличилось до 15

Школа в Ижевске. Фото: t.me/bazabazon

Число погибших в результате стрельбы в школе в российском Ижевске выросло до 15 – ранее сообщалось о 13 погибших. Обновленные данные опубликовал Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

В Следственном комитете заявили, что продолжают устанавливать обстоятельства стрельбы в школе Ижевска.

"На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых.

Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня неизвестный мужчина проник в школу в Ижевске, убил охранника и открыл в учебном заведении стрельбу. Изначально сообщалось о 9 погибших, 5 из которых - дети.

Позже в МВД Удмуртии заявили, что нападавший мертв.

Некоторые СМИ сообщали, что нападавший стрелял из двух пистолетов. На обоих пистолетах школьного стрелка в Ижевске были закреплены плетенные самодельные брелоки.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989687-strelba-v-shkole-izhevska-chislo-pogibshih-uvelichilos-do-15/