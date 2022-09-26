Неизвестный открыл стрельбу в школе в России: есть погибшие, в том числе дети

Место происшествия. Фото: vk.com/izhevsk.life

В российском городе Ижевске произошла стрельба в школе, в результате происшествия шестеро погибли, около 20 человек пострадали, передает МВД по Удмуртии на странице "ВКонтакте".

"По ситуации в школе №88: все силы и средства приведены. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, будут оперативно докладывать обо всем, что происходит", – сообщил руководитель региона в Telegram-канале.

По словам руководителя региона, неустановленный мужчина проник в школу, убил охранника, среди учеников есть погибшие и раненые. По предварительной информации, нападавший погиб. На месте происшествия работают правоохранительные органы, передает РИА Новости.

Как сообщает МВД по Удмуртии, в результате происшествия шесть человек погибли, около 20 получили ранения.

Telegram-канал Mash пишет, что, по неофициальным данным, количество погибших при нападении на школу в Ижевске увеличилось до девяти человек, среди них пять детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989620-strelba-proizoshla-v-rossiyskoy-shkole-est-pogibshie/