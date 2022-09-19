Сквер в честь королевы Елизаветы II назовут в Астане
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Один из скверов в центральном парке столицы Казахстана назовут в честь королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщается на официальном сайте сената парламента.
Спикер сената Маулен Ашимбаев посетил траурный прием в Букингемском дворце от имени Короля Чарльза III в честь глав государств, правительств, международных организаций и членов королевских семей Европы, Ближнего Востока и Азии.
"В ходе беседы с Королем Чарльзом III председатель сената, лично выразив соболезнования от имени главы государства, информировал собеседника о том, что по решению президента страны в ближайшее время один из скверов в центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II", – говорится в сообщении.
Британский монарх, тепло вспомнив свой визит в Казахстан в 1996 году в качестве наследного принца, выразил признательность за такое доброе отношение и внимание к усопшей, передав наилучшие пожелания и благодарность руководству и народу республики.
Напомним, что королева Великобритании, находившаяся у престола 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года.
Сегодня в Лондоне проходят похороны монарха. Также стало известно, кто принял участие в церемонии государственных похорон Елизаветы II от Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988549-skver-v-chest-korolevy-elizavety-ii-nazovut-v-astane/