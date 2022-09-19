Сквер в честь королевы Елизаветы II назовут в Астане

Елизавета II. Фото: Chris Jackson / Getty Images

Один из скверов в центральном парке столицы Казахстана назовут в честь королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщается на официальном сайте сената парламента.

Спикер сената Маулен Ашимбаев посетил траурный прием в Букингемском дворце от имени Короля Чарльза III в честь глав государств, правительств, международных организаций и членов королевских семей Европы, Ближнего Востока и Азии.

"В ходе беседы с Королем Чарльзом III председатель сената, лично выразив соболезнования от имени главы государства, информировал собеседника о том, что по решению президента страны в ближайшее время один из скверов в центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II", – говорится в сообщении.

Британский монарх, тепло вспомнив свой визит в Казахстан в 1996 году в качестве наследного принца, выразил признательность за такое доброе отношение и внимание к усопшей, передав наилучшие пожелания и благодарность руководству и народу республики.

Напомним, что королева Великобритании, находившаяся у престола 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года.

Сегодня в Лондоне проходят похороны монарха. Также стало известно, кто принял участие в церемонии государственных похорон Елизаветы II от Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988549-skver-v-chest-korolevy-elizavety-ii-nazovut-v-astane/