Кто поехал от Казахстана на похороны Елизаветы II

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената парламента РК

Стало известно, кто принял участие в церемонии государственных похорон королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II от Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу сената парламента РК.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева председатель сената Маулен Ашимбаев принял участие в траурных мероприятиях, которые прошли в Лондоне 18 и 19 сентября.

В минувшее воскресенье спикер сената РК участвовал в церемонии посещения гроба королевы в Вестминстерском холле и оставил запись в официальной книге соболезнований от имени Республики Казахстан.

Ашимбаев отметил, что Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости британской нации, чье исключительное благородство, достоинство и достижения будут продолжать вдохновлять миллионы людей во всем мире.

В тот же день Маулен Ашимбаев посетил траурный прием в Букингемском дворце от имени короля Карла III в честь глав государств, правительств, международных организаций и членов королевских семей Европы, Ближнего Востока и Азии.

19 сентября казахстанская делегация, в состав которой также входил замминистра иностранных дел Роман Василенко, приняла участие в церемонии похорон королевы Елизаветы II, прошедшей в Вестминстерском аббатстве. В церемонии приняли участие около 2000 гостей, включая членов королевской семьи, глав государств и правительств, дипломатов и представителей общественности.

Напомним, 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II, находившаяся у престола 70 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988547-kto-poehal-ot-kazahstana-na-pohorony-elizavety-ii/