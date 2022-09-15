Токаев прилетел в Самарканд

Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Самарканда. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале президента "Борт №1".

Незадолго до вылета Токаев проводил Папу Римского Франциска в столичном аэропорту, выразив ему слова благодарности и подарив домбру.

Уже по прибытии в Самарканд в аэропорту главу государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Ранее в Акорде сообщали, что по итогам саммита планируется принятие ряда документов. В Узбекистане глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран.

Саммит ШОС в Самарканде продлится до пятницы, 16-го числа, включительно. Ранее Токаев и Мирзиеев по телефону обменялись мнениями по повестке дня предстоящего мероприятия.

Напомним, членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) являются Казахстан, Россия, Китай, Индия, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В июле заявку на вступление подавала Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988021-tokaev-priletel-v-samarkand/