Токаев и Мирзиеев обсудили по телефону предстоящий саммит ШОС

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает официальный сайт Акорды.

"Лидеры стран в духе стратегического партнерства и союзничества обсудили перспективы укрепления многопланового двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Также Токаев и Мирзиеев обменялись мнениями по повестке дня предстоящего саммита ШОС, который состоится в Самарканде в середине сентября.

Напомним, членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) являются Казахстан, Россия, Китай, Индия, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В июле Беларусь подала заявку на вступление в ШОС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1986536-tokaev-i-mirzieev-obsudili-po-telefonu-predstoyaschiy-sammit-shos/