Токаев полетит в Самарканд на саммит ШОС

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.

"По итогам саммита планируется принятие ряда документов. В Узбекистане глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран", - говорится в сообщении.

Напомним, саммит ШОС в Самарканде пройдет 15-16 сентября. Ранее Токаев и Мирзиеев по телефону обменялись мнениями по повестке дня предстоящего саммита.

Членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) являются Казахстан, Россия, Китай, Индия, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В июле Беларусь подала заявку на вступление в ШОС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987868-tokaev-poletit-v-samarkand-na-sammit-shos/