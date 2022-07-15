Беларусь подала заявку на вступление в ШОС

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Contributor/Getty Images

Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщается на официальном Telegram-канале организации от имени генсека Чжан Мина.

Также сообщается, что близится к завершению процесс получения Ираном статуса страны-члена ШОС.

"Заявку на вступление в ШОС в качестве государства-члена подала Республика Беларусь", - гласит сообщение.

Членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) являются Казахстан, Россия, Китай, Индия, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. На данный момент Беларусь и Иран имеют статус наблюдателей, как и Афганистан с Монголией.

Страны-партнеры ШОС - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Международная организация была основана 15 июня 2001 года. Не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978649-belarus-podala-zayavku-v-shos/