Токаев встретился с представителями мусульманской общины России. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателями Духовного управления мусульман России и Татарстана. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

На полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий глава государства провел встречу с председателем Духовного управления мусульман России Равилем Гайнутдином и председателем Духовного управления мусульман Татарстана Камилем Самигуллином.

Президент выразил им признательность за активное содействие в продвижении высоких целей и задач съезда.

Токаев встретился с представителями мусульманской общины России. Фото: Акорда

Глава государства с теплотой вспомнил своей визит в Татарстан в феврале текущего года, а также поздравил собеседников с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. По его словам, это историческое событие имеет важное значение для мусульманской уммы Татарстана и всего многоконфессионального народа России.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что VII съезд проходит в непростое время, и указал на важность укрепления межконфессионального диалога для консолидации международного сообщества.

Равиль Гайнутдинов и Камиль Самигуллин выразили признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и высоко оценили уровень организации VII съезда.

Напомним, что сегодня, 14 сентября, в столице Казахстана начался VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

На одном из заседаний уже выступил Касым-Жомарт Токаев, который заявил, что человечеству нужно новое глобальное движение за мир.

Кроме того, в ходе мероприятия Папа Римский процитировал Абая, призвав решать конфликты не оружием, а средствами, "которые благословляет небо" – диалогами и терпеливыми переговорами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987721-tokaev-vstretilsya-s-predstavitelyami-musulmanskoy-obschiny-rossii/